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1 час назад

Бывший арбитр ФИФА оценил работу женских арбитров на ЧМ-2022 в Катаре

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил работу первой в истории женской бригады арбитров на матче мужского чемпионата мира. В историю попал матч группового этапа ЧМ-2022 в Катаре между сборными Коста-Рики и Германии (2:4).

Бывший арбитр ФИФА оценил работу женских арбитров на ЧМ-2022 в Катаре
Фото: BetassistBetassist

«Матч получился, но были две серьёзные судейские ошибки со стороны ассистентов главного арбитра. Им точно есть куда расти. Первый момент — ассистент не увидела, как мяч откровенно ушёл за пределы поля. Второй — положение вне игры, это такой заметный момент. Там метр ничего не было. Ситуация была динамичная, но не о

Ассистенты на чемпионате мира должны видеть такие моменты без подсказки VAR. А вот в поле не было тяжёлых ситуаций ни с карточками, ни в штрафной площади команды. Стефани Фраппар отсудила без больших проблем», — приводит слова Лапочкина «Матч ТВ».

Главным арбитром матча костариканцев и немцев была француженка Стефани Фраппар. Её помощниками были Неуза Инес Бакк из Бразилии и мексиканка Карен Ханетт Диас Медина.

ЧМ-2022,Сергей Лапочкин,
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