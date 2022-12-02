Бывший арбитр ФИФА оценил работу женских арбитров на ЧМ-2022 в Катаре

«Матч получился, но были две серьёзные судейские ошибки со стороны ассистентов главного арбитра. Им точно есть куда расти. Первый момент — ассистент не увидела, как мяч откровенно ушёл за пределы поля. Второй — положение вне игры, это такой заметный момент. Там метр ничего не было. Ситуация была динамичная, но не о