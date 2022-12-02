Бывший арбитр ФИФА оценил работу женских арбитров на ЧМ-2022 в Катаре

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил работу первой в истории женской бригады арбитров на матче мужского чемпионата мира. В историю попал матч группового этапа ЧМ-2022 в Катаре между сборными Коста-Рики и Германии (2:4).
«Матч получился, но были две серьёзные судейские ошибки со стороны ассистентов главного арбитра. Им точно есть куда расти. Первый момент — ассистент не увидела, как мяч откровенно ушёл за пределы поля. Второй — положение вне игры, это такой заметный момент. Там метр ничего не было. Ситуация была динамичная, но не о
Ассистенты на чемпионате мира должны видеть такие моменты без подсказки VAR. А вот в поле не было тяжёлых ситуаций ни с карточками, ни в штрафной площади команды. Стефани Фраппар отсудила без больших проблем», — приводит слова Лапочкина «Матч ТВ».
Главным арбитром матча костариканцев и немцев была француженка Стефани Фраппар. Её помощниками были Неуза Инес Бакк из Бразилии и мексиканка Карен Ханетт Диас Медина.