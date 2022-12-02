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1 час назад

Бывший футболист ЦСКА Хонда пригласил Илона Маска в Катар поболеть за команды США и Японии

ТАСС

Бывший футболист московского ЦСКА Кэйсукэ Хонда пригласил Илона Маска посетить Катар, чтобы поболеть на чемпионате мира за сборные США и Японии. Об этом Хонда в пятницу написал в комментарии к записи Маска в Twitter, в которой американский предприниматель поздравил сборную Японии с победой над командой Испании.

Бывший футболист ЦСКА пригласил Илона Маска в Катар
Фото: ПФК ЦСКАПФК ЦСКА

Сборная Японии в четверг одержала волевую победу над испанцами со счетом 2:1 и вышла в плей-офф чемпионата мира. Японцы стали победителями группы E с 6 очками, далее расположились испанцы (4), немцы (4) и костариканцы (3).

"Вы, наверное, невероятно заняты. Но, пожалуйста, приезжайте посмотреть игры США и Японии. Всего на один день!" - написал Хонда. На момент публикации материала Маск не ответил на эту запись японского футболиста. В своей же собственной записи Илон Маск поздравил сборную Японию с победой и выложил видео с кадрами перед н

Несмотря на то что футбол является далеко не самым популярным видом спорта в США, Илон Маск активно следит за чемпионатом мира в Катаре. Он неоднократно подчеркивал, что Twitter предлагает своим пользователям "лучшее освещение игр первенства в реальном времени".

Кэйсукэ Хонда выступал за ЦСКА с 2010 по 2013 год, в составе армейцев он стал чемпионом России, дважды завоевывал Кубок России и один раз Суперкубок России. В настоящее время является главным тренером сборной Камбоджи.

ЧМ-2022,Илон Маск,
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