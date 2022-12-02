Бывший футболист ЦСКА пригласил Илона Маска в Катар

Бывший футболист московского ЦСКА Кэйсукэ Хонда пригласил Илона Маска посетить Катар, чтобы поболеть на чемпионате мира за сборные США и Японии. Об этом Хонда в пятницу написал в комментарии к записи Маска в Twitter, в которой американский предприниматель поздравил сборную Японии с победой над командой Испании.

Фото: ПФК ЦСКА ПФК ЦСКА

Сборная Японии в четверг одержала волевую победу над испанцами со счетом 2:1 и вышла в плей-офф чемпионата мира. Японцы стали победителями группы E с 6 очками, далее расположились испанцы (4), немцы (4) и костариканцы (3).

"Вы, наверное, невероятно заняты. Но, пожалуйста, приезжайте посмотреть игры США и Японии. Всего на один день!" - написал Хонда. На момент публикации материала Маск не ответил на эту запись японского футболиста. В своей же собственной записи Илон Маск поздравил сборную Японию с победой и выложил видео с кадрами перед н

Несмотря на то что футбол является далеко не самым популярным видом спорта в США, Илон Маск активно следит за чемпионатом мира в Катаре. Он неоднократно подчеркивал, что Twitter предлагает своим пользователям "лучшее освещение игр первенства в реальном времени".