Ельцин Техеда высказался о своём имени в честь бывшего президента РФ

«Моим родителям очень нравилась фамилия вашего бывшего президента, потому меня и назвали Ельцин. Что я могу сказать его жене и дочерям? Если честно, мне им сказать-то нечего. Только то, что мне очень нравится моё имя! За политической карьерой Ельцина не следил, книжек о нём не читал. Только знаю, кто это. Видел на фотографиях. Честно, даже не знаю, кто дал мне имя Ельцин — мама или папа. Теперь постараюсь это выяснить!» — передаёт слова Техеды корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.