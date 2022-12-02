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1 час назад

Ельцин Техеда: жене и дочкам Ельцина сказать могу только то, что мне нравится моё имя!

Чемпионат.com

Полузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда высказался о своём имени в честь бывшего президента Российской Федерации Бориса Ельцина.

Ельцин Техеда высказался о своём имени в честь бывшего президента РФ
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Моим родителям очень нравилась фамилия вашего бывшего президента, потому меня и назвали Ельцин. Что я могу сказать его жене и дочерям? Если честно, мне им сказать-то нечего. Только то, что мне очень нравится моё имя! За политической карьерой Ельцина не следил, книжек о нём не читал. Только знаю, кто это. Видел на фотографиях. Честно, даже не знаю, кто дал мне имя Ельцин — мама или папа. Теперь постараюсь это выяснить!» — передаёт слова Техеды корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На чемпионате мира Техеда сыграл три матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

ЧМ-2022,Футбол,Андрей Панков,Борис Ельцин,
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