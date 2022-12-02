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21 минуту назад

В Испании ехидно отреагировали на провал сборной Германии

Евро-футбол.Ру

Испанские СМИ ехидно отреагировали на провал сборной Германии на чемпионате мира – 2022. Журналисты AS опубликовали материал с заголовком Danke, что в переводе с немецкого означает «спасибо».

В Испании ехидно отреагировали на провал сборной Германии
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Напомним, что сборная Испании в последнем туре проиграла команде Японии со счетом 1:2, а Германия переиграла Коста-Рику – 4:2. После этих результатов «красная фурия» заняла второе место в квартете и вышла в плей-офф на Марокко. Япония стала победителем группы и теперь встретится с Хорватией.

Что касается Германии, подопечные Ханса-Дитера Флика финишировали на третьей позиции и завершили участие в турнире.

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