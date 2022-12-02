"Устроят в самолете свой собственный петушиный чемпионат" - экс-спартаковец о сборной Германии

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров в своем Telegram-канале эмоционально отреагировал на вылет сборной Германии с чемпионата мира в Катаре после группового этапа.

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«Ну, немцам по пути домой скучно не будет, это факт. Устроят в самолете свой собственный петушиный чемпиона, повязки им очень пригодятся, думаю», — написал Быстров.

Вчера сборная Германии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира одержала победу над Коста-Рикой со счетом 4:2, по ходу матча уступая 1:2. Однако, эта победа все равно не позволила подопечным Ханса-Дитера Флика выйти в плей-офф турнира.

Сборная Японии благодаря сенсационной победе над Испанией заняла первое место в группе. Германия смогла финишировать лишь на третьем месте.