Оглушительный провал топ-сборных. Что происходит на ЧМ-2022 в Катаре

Осталось определить всего двух участников плей-офф.

Позади очередной игровой день на чемпионате мира в Катаре. 1 декабря состоялись заключительные матчи ещё в двух группах.

Марокканцы сотворили сенсацию в своей группе

Африканские футболисты перед стартом группового этапа не входили в число явных претендентов на выход в плей-офф. Однако они здорово себя проявили и пробились в 1/8 финала с первого места. В заключительном туре африканцы справились с Канадой, забив два мяча до перерыва. Сначала отличился Хаким Зиеш, а затем — Юссеф Эн-Несири.

Канадцы отыграли один мяч, и помог им в этом Наиф Агер, отметившийся автоголом. Но на большее североамериканцев не хватило, и они завершили групповой этап с нулём в графе «набранные очки». А вот сборная Марокко вышла в плей-офф впервые с 1986 года.

«Золотое» поколение Бельгии снова разочаровало

Бельгийцам для гарантированного выхода в 1/8 финала нужно было обыгрывать хорватов, а соперника устраивала ничья. В итоге команды сыграли по нулям, хотя только один Ромелу Лукаку запорол три отличных момента. После матча форвард не сдержал слёз, а потом сломал перегородку на скамейке запасных. Этот матч он наверняка запомнит на всю жизнь. Хорваты не показали ничего выдающегося, но удержали необходимый счёт и вышли в 1/8 финала со второго места в группе. А «золотое» поколение Бельгии, судя по всему, упустило последний шанс выиграть крупный турнир.

Япония одержала ещё одну волевую победу

Сборная Японии приятно удивила на этом чемпионате мира. В стартовом туре команда разобралась с немцами — проигрывала 0:1, но забила дважды и победила. Матч с Испанией прошёл для азиатов по схожему сценарию. Испанцы очень быстро открыли счёт — Альваро Мората точно пробил головой с нескольких метров. Казалось, сейчас команда Луиса Энрике быстренько добьёт соперника и проведёт вторую половину встречи в экономном режиме.

Но дерзкие японцы не сдались, а сразу после перерыва ответили двумя голами. Рицу Доан «прошил» испанского голкипера Уная Симона, а Ао Танака забивал уже в пустые ворота. Япония одержала вторую полевую победу и заняла первое место в группе. Испанцы набили себе отличную статистику в 1-м туре, поэтому вышли в плей-офф по разнице мячей, набрав одинаковое количество очков с Германией.

Немцы провалились на втором чемпионате мира подряд

Фраза, что в футболе всегда побеждают немцы, теперь выглядит как издёвка. Четыре года назад Германия под руководством Йоахима Лёва покинула чемпионат мира в России после группового этапа. В Катар немцы приехали с новым тренером, но это не помогло.

В заключительном туре Германия дожала Коста-Рику (4:2) благодаря голам Сержа Гнабри, Кая Хаверца (у него дубль) и Никласа Фюллькруга. У Коста-Рики забивали Ельцин Техеда и Хуан Варгас. Костариканцы целых три минуты были в плей-офф, но немцы оперативно перевернули игру. Германия одержала первую и последнюю победу на турнире — в 1/8 финала она не сыграет.

Что сегодня смотреть? Расписание матчей

18:00. Гана — Уругвай

18:00. Южная Корея — Португалия

22:00. Камерун — Бразилия