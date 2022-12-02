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1 час назад

«Счастье не умещается в наших сердцах» — тренер сборной Японии о выходе из группы на ЧМ-2022

Матч ТВ

Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу поделился эмоциями от победы над Испанией в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

«Счастье не умещается в наших сердцах»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Встреча группы E проходила на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе и завершилась со счетом 2:1. Японцы заняли первое место в своем квартете и вышли в 1/8 финала.

— Мы очень взволнованы. Игроки выкладывались до конца. Мы играли очень жестко. Это была очень сложная, напряженная и мучительная игра, но у нас действительно была вера.

Спасибо болельщикам за вашу поддержку. Это был очень тяжелый матч, игра нашей команды была действительно впечатляющей. Нам удалось победить, и счастье не умещается в наших сердцах. Мы побеждаем вместе, — сказал тренер.

В 1/8 финала Япония в соперники получила Хорватию.

Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч».

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