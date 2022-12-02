Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу поделился эмоциями от победы над Испанией в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Встреча группы E проходила на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе и завершилась со счетом 2:1. Японцы заняли первое место в своем квартете и вышли в 1/8 финала.

— Мы очень взволнованы. Игроки выкладывались до конца. Мы играли очень жестко. Это была очень сложная, напряженная и мучительная игра, но у нас действительно была вера.

Спасибо болельщикам за вашу поддержку. Это был очень тяжелый матч, игра нашей команды была действительно впечатляющей. Нам удалось победить, и счастье не умещается в наших сердцах. Мы побеждаем вместе, — сказал тренер.

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