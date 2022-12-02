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1 час назад

Двойник футболиста Неймара стал одной из главных звезд чемпионата мира в Катаре

ТАСС

Двойник футболиста сборной Бразилии Неймара стал одной из главных нефутбольных звезд проходящего в Катаре чемпионата мира. Поклонники не дают ему спокойно пройти по улицам, делают с ним фотографии, а журналисты порой принимают за настоящего форварда сборной Бразилии.

В Катаре нашли удивительного двойника Неймара
Фото: ТАССТАСС

Двойника зовут Сосиа Дони, впервые на турнире он был замечен на матче между сборными Бразилии и Швейцарии (1:0). Оператор трансляции перепутал его с настоящим Неймаром и в прямом эфире показал момент, как десятки болельщиков на трибунах пытаются сделать селфи с двойником форварда.

В матче первого тура с сербами (2:0) Неймар получил травму и выбыл до конца группового этапа. Через несколько дней журналист одного из британских таблоидов, встретив двойника, гуляющего по Дохе, поспешил выдать новость, что с форвардом бразильцев уже все хорошо, травма несерьезная и он гуляет как ни в чем не бывало.

В соцсетях также стало популярным видео, на котором работники одного из стадионов чемпионата мира принимают Дони за настоящего Неймара, проводят его на игровое поле и фотографируются с ним.

Корреспондент ТАСС встретил "Неймара" на одной из главных улиц Дохи, ведущих к рынку "Сук-Вакиф". За двойником шла толпа болельщиков из разных стран, желающих сфотографироваться. Дони шел в сопровождении двух личных охранников, но никому из фанатов не отказал в просьбе сделать селфи или записать видео. Он рассказал ТАСС, что популярность ему приятна, но он воспринимает ее с иронией. Говоря о чемпионате мира, "Неймар" заявил, что уверен в победе своей сборной: "Мы победим, вот увидите. У сборной Бразилии будет шестая звезда над эмблемой на футболке".

В пятницу сборная Бразилии проведет заключительный матч группового этапа против команды Камеруна. Игра начнется в 22:00 мск. Бразильцы досрочно обеспечили выход в 1/8 финала.

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