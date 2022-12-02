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1 час назад

Песков: "Калинка" и "Катюша" звучат на ЧМ, потому что русскую культуру не отменить

ТАССиещё 6

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что "Калинка" и "Катюша" исполняются на чемпионате мира по футболу в Катаре потому, что русскую культуру невозможно отменить, как бы этого ни хотелось некоторым западным странам.

"России нет на чемпионате мира. Давайте вещи называть своими именами. Мы не участвуем в чемпионате мира по футболу, но российская культура в разных ее проявлениях является частью мировой культуры, как бы кто-то ни хотел ее отменить", - сказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос об отношении Кремля к тому, что Россия все равно "участвует" в мундиале, поскольку на матчах постоянно звучат русские песни.

ЧМ-2022,Видео,Дмитрий Песков,
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