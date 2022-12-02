Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что "Калинка" и "Катюша" исполняются на чемпионате мира по футболу в Катаре потому, что русскую культуру невозможно отменить, как бы этого ни хотелось некоторым западным странам.
"России нет на чемпионате мира. Давайте вещи называть своими именами. Мы не участвуем в чемпионате мира по футболу, но российская культура в разных ее проявлениях является частью мировой культуры, как бы кто-то ни хотел ее отменить", - сказал Песков.
Таким образом он ответил на вопрос об отношении Кремля к тому, что Россия все равно "участвует" в мундиале, поскольку на матчах постоянно звучат русские песни.