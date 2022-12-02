Игроки сборной Франции жестко раскритиковали своего же защитника

Нападающий сборной Франции по футболу Усман Дембеле и еще несколько игроков команды раскритиковали уровень защитника Бенжамена Павара на чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщает Sport.es.

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По данным издания, Дембеле в раздевалке команды после матча первого тура группового этапа чемпионата мира против австралийцев (4:1) высказал недовольство Павару за его невнимательность по ходу встречи. Отмечается, что защитника поддержали только нападающий Оливье Жиру и вратарь Уго Льорис.

После чего в играх против команд Дании (2:1) и Туниса (0:1) 26 летний защитник не вышел на поле. И как сказал тренер французов Дидье Дешам перед заключительным матчем в группе, Павар «не в том настроении, чтобы играть». В 1/8 финала действующие чемпионы мира сыграют против сборной Польши 4 декабря.