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1 час назад

Дембеле и еще несколько игроков сборной Франции недовольны уровнем игры защитника Павара на ЧМ — СМИ

Матч ТВ

Нападающий сборной Франции по футболу Усман Дембеле и еще несколько игроков команды раскритиковали уровень защитника Бенжамена Павара на чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщает Sport.es.

Игроки сборной Франции жестко раскритиковали своего же защитника
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

По данным издания, Дембеле в раздевалке команды после матча первого тура группового этапа чемпионата мира против австралийцев (4:1) высказал недовольство Павару за его невнимательность по ходу встречи. Отмечается, что защитника поддержали только нападающий Оливье Жиру и вратарь Уго Льорис.

После чего в играх против команд Дании (2:1) и Туниса (0:1) 26 летний защитник не вышел на поле. И как сказал тренер французов Дидье Дешам перед заключительным матчем в группе, Павар «не в том настроении, чтобы играть». В 1/8 финала действующие чемпионы мира сыграют против сборной Польши 4 декабря.

Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч».

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