Газзаев: Германия на ЧМ-2022 уделяла больше внимания ЛГБТ, чем футболу

«Когда второй чемпионат мира подряд такая сборная, как Германия, не выходит из группы, то это говорит о провале в немецком футболе. Это касается и национального первенства, кроме «Баварии» и «Боруссии» из Дортмунда. Хотя на клубной международной арене команды показывают неплохие результаты. Я думаю, что немецкий футбол сделает соответствующие выводы. Это точно провал. Германия всегда была в списке фаворитов крупных международных турниров: будь это Евро или ЧМ. Но это было тогда, когда они занимались футболом и стремились к победам на крупных турнирах. Последние два года сборная по игре и по результатам показывает крайне низкий уровень. Отсюда и тот провал, который случается второй чемпионат мира подряд. Но стоит отметить, что сегодня в Катаре есть сборные гораздо сильнее. Будут огромные перемены. Через два года в Германии пройдёт чемпионат Европы. Я думаю, что как раз этот Евро станет для немцев хорошими началом перед ЧМ в Америке. Если подытожить, то на этом конкретном чемпионате мира сложилось впечатление, что сборная Германия на ЧМ-2022 уделяла больше времени вопросам ЛГБТ, чем футболу», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.