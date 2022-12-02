Швейцария и Сербия вновь устроят политическое противостояние

В последний день группового этапа ЧМ-2022 во всех четырех матчах будет решаться, кто пройдет дальше, а кто отправится домой. В группе G, если Камерун не сотворит сенсацию в игре с Бразилией, вторую путевку в плей-офф разыграют Швейцария и Сербия.

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Этот матч вряд ли станет голевым карнавалом, учитывая нацеленность Швейцарии на оборону. За весь отборочный турнир к ЧМ эта сборная пропустила только два гола – лучший показатель в европейском отборе – и дважды сдержала Италию (0:0, 1:1), отправив чемпионов Европы в стыки.

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Сербы после невыразительного перфоманса в первом туре с Бразилией показали воодушевленную игру с Камеруном, но теперь им нужно взломать оборону Швейцарии. Ситуацию для команды усугубляет тот факт, что швейцарцев практически во всех раскладах устраивает ничья, а сербам нужна только победа.

Однако матч ожидаемо будет наполнен дополнительным напряжением вне зависимости от рисунка игры. Четыре года назад на ЧМ в России команды также встречались на групповой стадии и устроили политический скандал. Лидеры сборной Швейцарии Джердан Шакири и Гранит Джака праздновали забитые мячи, изображая руками двуглавого орла – герб Албании.

Так игроки выразили солидарность с независимостью государства Косово, которую не признают в Сербии. Какое отношение футболисты имеют к Косово? Население этой страны на 92% составляют албанцы. И хотя Шакири родился в распадающейся Югославии, а Джака – и вовсе в Швейцарии, их родители – этнические албанцы, а старший брат Гранита Таулант Джака выбрал своей национальной командой именно Албанию.

Футболисты принесли извинения за свои жесты сразу после той игры, которая завершилась победой Швейцарии (2:1), но это не уберегло их от штрафов. ФИФА взыскала с каждого из игроков по 10 000 швейцарских франков (около $10 000), однако платить из своего кармана Джаке и Шакири не пришлось. Сотни этнических албанцев из Косово, включая министра из правительства страны, покрыли необходимую сумму за игроков.

Справедливости ради, по итогам того матча была оштрафована и сербская сторона – фанаты сборной вывешивали на стадионе провокационные баннеры и скандировали оскорбительные кричалки. Такое поведение болельщиков обошлось федерации футбола Сербии в $57 000.

Это было четыре года назад. А что сейчас?

Без предматчевого скандала не обошлось. В раздевалке сборной Сербии после матча с Бразилией (0:2) был запечатлен флаг с изображением страны, включающим территорию Косово, и надписью: «Мы не сдадимся». Этот фото распространил министр культуры, спорта и молодежи Косово Хайрулла Чеку, призвав ФИФА отреагировать «прямыми решениями»:

«[Это] Позорные изображения из раздевалки сборной Сербии, продвигающие ненавистнические, ксенофобские и геноцидные посылы по отношению к Косово и эксплуатирующие чемпионат мира как платформу [для высказываний]. Мы ожидаем прямых решений от ФИФА, учитывая, что Федерация футбола Косово является полноправным членом ФИФА и УЕФА», – написал политик в своих соцсетях.

26 ноября ФИФА открыла дисциплинарное расследование в отношении инцидента со стороны Федерации футбола Сербии. Никаких решений пока что не последовало.

Больше ситуация перед очной встречей двух сборных пока не накалялась. Все ее непосредственные участники в унисон заявляют, что думают только о футболе, но и четыре года назад явных предпосылок к провокациям не было.