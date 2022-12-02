Стало известно о состоянии Неймара

Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар может вернуться в тренировочный центр национальной команды в субботу, сообщает UOL.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Неймар получил повреждение правой лодыжки в первой встрече бразильцев на чемпионате мира 2022 с командой Сербии (2:0). Бразилец не принимал участия в матче второго тура со сборной Швейцарии (1:0), команда Тите досрочно обеспечила себе выход в стадию плей офф.

По данным издания, при текущем раскладе Неймар будет находиться на скамейке запасных в матче 1/8 финала, при этом у форварда есть шансы выйти на поле в возможном четвертьфинале ЧМ.

В четверг травмированные игроки команды Данило и Алекс Сандро вернулись в тренировочный центр, Неймар остался в отеле. Отмечается, что форвард готов участвовать в играх, используя обезболивающие препараты.

В заключительном туре групповой стадии бразильцы встретятся с камерунцами в пятницу. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканалах «Матч! Страна» и «Матч! Футбол 1», начало встречи — в 22:00 (мск).