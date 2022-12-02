Агент Селюк заявил, что сборная Германии должна подать в суд на ФИФА

И отдельно хочу сказать про второй гол японцев — мяч вышел на переделы поля. И из-за этого сборная Германии вылетела. Федерация футбола должна подать в суд на ФИФА, конечно, никто их не вернет на чемпионат, но хотя бы получат большую компенсацию.