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1 час назад

Агент Селюк заявил, что сборная Германии должна подать в суд на ФИФА

Газета.Ru

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что Германия должна подать в суд на Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за ошибки в матче Японии и Испании.

Агент Селюк заявил, что сборная Германии должна подать в суд на ФИФА
Фото: газета.ругазета.ру

«Жалко, конечно. Чемпионат без сборной Германии какой-то неполноценный.

И отдельно хочу сказать про второй гол японцев — мяч вышел на переделы поля. И из-за этого сборная Германии вылетела. Федерация футбола должна подать в суд на ФИФА, конечно, никто их не вернет на чемпионат, но хотя бы получат большую компенсацию.

ФИФА сколько говорила, что это будет самый технологичный чемпионат мира, никаких судейских ошибок больше не будет И, что мы видим – ляп за ляпом», — приводит слова Селюка «Советский спорт».

Вчера сборная Германии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира одержала победу над Коста-Рикой со счетом 4:2, по ходу матча уступая 1:2. Однако эта победа все равно не позволила подопечным Ханса-Дитера Флика выйти в плей-офф турнира.

Сборная Японии благодаря сенсационной победе над Испанией заняла первое место в группе. Азиатская команда забила два гола в течение трех минут, при этом один гол еще был отменен. Германия смогла финишировать лишь на третьем месте.

ЧМ-2022,Футбол,Дмитрий Селюк,
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