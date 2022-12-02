Семин назвал главное разочарование на ЧМ в Катаре

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин признался, что его больше всего на чемпионате мира в Катаре разочаровала сборная Бельгии, которая не смогла выйти из группы. На предыдущем турнире в России бельгийцы стали бронзовыми призерами.

«Сборная Бельгии — главное разочарование этого чемпионата мира. Не было ни игры, ни команды. Наглядный пример того, что самое главное — единство игроков на поле, а не их звездный статус. Новое поколение бельгийцев уже не сможет претендовать на победы на крупных турнирах, оно менее талантливое, чем нынешнее», — передает слова Семина Sport24.

Вчера подопечные Роберто Мартинеса сыграли вничью с Хорватией 0:0. Нападающий Ромелу Лукаку упустил несколько прекрасных шансов для взятия ворот. Сборной Хорватии для выхода в плей-офф хватило и ничьей, в то время как бельгийцам необходимо было одержать победу.

Бельгийцы в прошлом туре сенсационно проиграли сборной Марокко со счетом 0:2 и осложнили себе борьбу за выход из группы. В первом туре бельгийцы одержали победу над Канадой 1:0.