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2 декабря

Семин назвал главное разочарование на ЧМ в Катаре

Газета.Ru

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин признался, что его больше всего на чемпионате мира в Катаре разочаровала сборная Бельгии, которая не смогла выйти из группы. На предыдущем турнире в России бельгийцы стали бронзовыми призерами.

Семин назвал главное разочарование на ЧМ в Катаре
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Сборная Бельгии — главное разочарование этого чемпионата мира. Не было ни игры, ни команды. Наглядный пример того, что самое главное — единство игроков на поле, а не их звездный статус. Новое поколение бельгийцев уже не сможет претендовать на победы на крупных турнирах, оно менее талантливое, чем нынешнее», — передает слова Семина Sport24.

Вчера подопечные Роберто Мартинеса сыграли вничью с Хорватией 0:0. Нападающий Ромелу Лукаку упустил несколько прекрасных шансов для взятия ворот. Сборной Хорватии для выхода в плей-офф хватило и ничьей, в то время как бельгийцам необходимо было одержать победу.

Бельгийцы в прошлом туре сенсационно проиграли сборной Марокко со счетом 0:2 и осложнили себе борьбу за выход из группы. В первом туре бельгийцы одержали победу над Канадой 1:0.

Ранее Игорь Колыванов не смог выбрать того, кто его разочаровал больше: Германия или Бельгия.

ЧМ-2022,Футбол,Игорь Колыванов,Роберто Мартинес,Юрий Семин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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