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1 час назад

Марокканские фанаты устроили погромы после выхода сборной в плей-офф ЧМ

Lenta.ru

Марокканские фанаты устроили погромы в Нидерландах после выхода футбольной сборной в плей-офф чемпионата мира-2022. Об этом сообщает NL Times.

Марокканские фанаты устроили погромы после выхода сборной в плей-офф ЧМ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Полиция задержала по меньшей мере 20 человек, участвовавших в массовых беспорядках в разных городах Нидерландов. В ходе столкновений пострадали несколько сотрудников сил правопорядка.

«Обидно видеть, что в разных городах снова все вышло из-под контроля. Люди бросали пиротехнику в полицейских, усердно охраняющих порядок», — рассказала министр юстиции Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус, назвав ситуацию крайне удручающей.

Сборная Марокко впервые за 36 лет вышла в плей-офф чемпионата мира. Команда заняла первое место в группе F, набрав семь очков.

27 ноября марокканские фанаты устроили погромы в Бельгии, команду которой сборная Марокко обыграла со счетом 2:0. Тогда болельщики разбивали витрины, переворачивали машины, жгли покрышки. В ситуацию также пришлось вмешаться полиции.

ЧМ-2022,Футбол,
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