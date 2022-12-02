Все расклады в группах G и H: Сербия, Бразилия, Швейцария, Португалия, Гана, Южная Корея

Изучаем расклады на решающие матчи в группах G и H.

2 декабря на ЧМ-2022 в Катаре состоятся последние матчи группового этапа. Свои встречи проведут участники групп G и H. Бразилия и Португалия уже обеспечили себе выход в 1/8 финала, однако ещё не знают, с кем им предстоит сыграть. Они могут сыграть и друг с другом, если выйдут с разных мест в своих группах. Рассмотрим турнирную ситуацию в их квартетах.

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Группа G

Бразилия: «пентакампеоны» займут первое место в группе и сыграют со второй командой группы H, если не проиграют Камеруну в последнем туре. Бразильцы останутся первыми и в случае поражения, если Швейцария не победит Сербию. А вот победа швейцарцев при поражении Бразилии будет означать необходимость считать разницу мячей у этих двух команд.

Швейцария: если команда обыграет Сербию, то выйдет в 1/8 финала, а если проиграет — покинет турнир. Швейцарцев может устроить и ничья, но лишь в том случае, если Камерун не выиграет у Бразилии.

Камерун: африканцам необходимо побеждать Бразилию и надеяться, что Швейцария не выиграет у Сербии. И то в этом случае им придётся считать разницу мячей.

Сербия: в случае победы над Швейцарией сербы выйдут в плей-офф, если Камерун не выиграет у Бразилии. Если выиграет — нужно будет считать разницу мячей. Если же Сербия не победит швейцарцев, то вылетит из турнира.

Группа H

Португалия: Криштиану Роналду и компания останутся первыми в группе и выйдут на вторую команду группы G, если не проиграют Южной Корее в последнем туре. В случае поражения португальцы останутся первыми, если Гана не выиграет у Уругвая. А вот победа ганцев при поражении Португалии может опустить европейцев на второе место в группе по разнице мячей.

Гана: африканцы выйдут в 1/8 финала в случае победы над Уругваем и покинут турнир в случае поражения. Ничейный результат оставит команду в игре, если Южная Корея не обыграет Португалию. Если обыграет, то ганцы и корейцы будут считать разницу мячей.

Южная Корея: азиатской сборной обязательно нужно побеждать Португалию и рассчитывать, что Гана не выиграет у Уругвая. В таком случае корейцы будут считать разницу мячей с конкурентами.