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1 час назад

Южная Корея — Португалия: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Чемпионат.comиещё 2

Сборные Южной Кореи и Португалии объявили стартовые составы команд на матч третьего тура чемпионата мира 2022 года в Катаре. Игра пройдёт на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райане, вмещающем 44 667 человек. Начало встречи в 18:00 по московскому времени.

Южная Корея — Португалия: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сборная Южной Кореи: Ким Сон Кю, Ким Чжин Су, Ким Мин Джэ, Чон У Ён, Хван Ин Бём, Сон Хын Мин, Ли Джэ Сон, Ким Мун Хван, Хван Ый Чо, На Сан Хо, Ким Юнь Квон.

Сборная Португалии: Кошта, Дало, Пепе, Антониу Силва, Канселу, Матеус, Невеш, Витинья, Мариу, Роналду, Орта.

Португальская команда уже гарантировала себе место в плей-офф чемпионата мира, обыграв в первых двух матчах на турнире сборную Ганы (3:2) и команду Уругвая (2:0). Чтобы занять первое место в группе португальцам достаточно сыграть с Южной Кореей вничью. Южнокорейцы набрали одно очко за два предыдущих матча, сыграв вничью с Уругваем (0:0) и проиграв Гане (2:3). Азиатская сборная сохраняет шансы на выход в плей-офф, для этого им нужна победа над Португалией и удобный результат параллельного матча.

Уругвай и Гана начнут свой матч также сегодня, 2 декабря, в 18:00 мск.

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