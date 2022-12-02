Южная Корея — Португалия: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Сборные Южной Кореи и Португалии объявили стартовые составы команд на матч третьего тура чемпионата мира 2022 года в Катаре. Игра пройдёт на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райане, вмещающем 44 667 человек. Начало встречи в 18:00 по московскому времени.

Португальская команда уже гарантировала себе место в плей-офф чемпионата мира, обыграв в первых двух матчах на турнире сборную Ганы (3:2) и команду Уругвая (2:0). Чтобы занять первое место в группе португальцам достаточно сыграть с Южной Кореей вничью. Южнокорейцы набрали одно очко за два предыдущих матча, сыграв вничью с Уругваем (0:0) и проиграв Гане (2:3). Азиатская сборная сохраняет шансы на выход в плей-офф, для этого им нужна победа над Португалией и удобный результат параллельного матча.