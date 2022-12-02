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1 час назад

Сон Хын Мин и Роналду выйдут с капитанскими повязками в матче Южная Корея — Португалия

Betassist

Стали известны стартовые составы сборных Южной Кореи и Португалии на предстоящий матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022.

Сон Хын Мин и Роналду выйдут с капитанскими повязками на ЧМ-2022
Фото: BetassistBetassist

Встреча пройдёт 3 декабря на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райян (Катар), начало — 18:00 мск.

Сборная Южной Кореи: Ким Сон Кю, Ким Чжин Су, Ким Мин Джэ, Чон У Ён, Хван Ин Бём, Сон Хын Мин, Ли Джэ Сон, Ким Мун Хван, Хван Ый Чо, На Сан Хо, Ким Юнь Квон.

Сборная Португалии: Кошта, Дало, Пепе, Антониу Силва, Канселу, Матеус, Невеш, Витинья, Мариу, Роналду, Орта.

Португальцы в шестой раз подряд попали на ЧМ, а всего у них это уже восьмой турнир по счёту. На чемпионатах мира Португалия брала бронзу в 1966 году, выиграв у СССР матч за третье место. Команда Фернанду Сантуша уже обеспечила себе место в плей-офф ЧМ-2022.

Корейцы выступают уже на десятом подряд ЧМ. Всего это 11-й турнир для них. На домашнем ЧМ-2002 Корея добралась до полуфинала при Гусе Хиддинке. На девяти остальных мундиалях корейцы выходили из группы лишь однажды.

Азиатская сборная всё ещё может выйти в плей-офф ЧМ-2022, для этого им нужно обыграть Португалию и надеяться на ничью или победу Уругвая во встрече с Ганой.

ЧМ-2022,Фернанду Сантуш,Гус Хиддинк,
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