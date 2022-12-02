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1 час назад

На катарском телевидении высмеяли вылет Германии с чемпионата мира

Lenta.ru

На катарском телевидении высмеяли вылет сборной Германии с чемпионата мира. Об этом в Twitter сообщает Euro Foot.

На катарском телевидении высмеяли вылет Германии с чемпионата мира
Фото: Qatar TourismQatar Tourism

В эфире одной из программ ведущий и гости в студии закрыли рты руками и помахали в камеру. «Так мы провожаем Германию с этого чемпионата мира», — пояснили они позднее.

Таким образом, они повторили акцию сборной Германии, которую команда устроила 23 ноября перед матчем первого тура группового этапа с Японией. Немецкие футболисты закрыли рты руками на общекомандном фото, желая обратить внимание общественности на запрет использовать капитанскую повязку в поддержку ЛГБТ-сообщества.

1 декабря Германия со счетом 4:2 победила Коста-Рику в матче третьего тура группового этапа, однако не прошла в плей-офф. Немцы набрали четыре очка и заняли третье место в таблице группы Е, уступив испанцам по разнице забитых и пропущенных мячей.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.

ЧМ-2022,СБОРНАЯ РОССИИ,
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