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1 час назад

Портал «Чемпионат» поддержал «наших парней»

Елена Прошина

Обращение к сборной России по футболу стало частью рекламной кампании нового приложения

Портал «Чемпионат» поддержал «наших парней»
Фото: ЧемпионатЧемпионат

2 декабря напротив Дома футбола на Таганке появилось обращение к сборной России: «Парни, вас очень не хватает на чемпионате!». Фразу разместил на медиафасаде спортивный портал «Чемпионат» (входит в Rambler&Co). С помощью игры слов получилось обращение одновременно и к футболистам, которых называют «наши парни», и к тем, кто хочет следить за новостями спорта. Адресат – Российский футбольный союз – наверняка уже прочёл послание из своих окон.

Рядом с текстом расположен QR-код, который ведёт на страницу нового приложения Championat.com. Поэтому душевное обращение к футболистам – это ещё и часть рекламной кампании спортивного портала. Получается, что «парни» – это также и те, кто пока не обновил приложение. Тройной смысл в короткой фразе – по-спортивному лаконично и эффективно.

Приложение уже доступно для скачивания в App Store, Google Play, AppGallery и RuStore.

«Чемпионат» уверенно лидирует среди российских спортивных СМИ. По итогам лета 2022 средний охват аудитории составил более 40% (по данным Mediascope, июнь-август 2022). Согласно аналитике с июня по август среди пользователей Championat.com оказалось больше всего фанатов футбола, хоккея, тенниса и бокса – именно эти разделы собирали рекордные просмотры. Кроме этого, портал входит в топ-3 самых цитируемых СМИ спортивной отрасли (по данным компании «Медиалогия», индексы 4 423,15 и 5 194,04 за II и III кварталы 2022 года соответственно), при этом занимая первое место среди спортивных онлайн-СМИ. На международном медиарынке «Чемпионат» остаётся единственным российским изданием, вошедшим в топ-4 рейтинга мировых спортивных СМИ сервиса SimilarWeb, собрав в феврале этого года более 50 млн уникальных пользователей и 179,5 млн визитов.

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