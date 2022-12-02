Портал «Чемпионат» поддержал «наших парней»

Обращение к сборной России по футболу стало частью рекламной кампании нового приложения

Фото: Чемпионат Чемпионат

2 декабря напротив Дома футбола на Таганке появилось обращение к сборной России: «Парни, вас очень не хватает на чемпионате!». Фразу разместил на медиафасаде спортивный портал «Чемпионат» (входит в Rambler&Co). С помощью игры слов получилось обращение одновременно и к футболистам, которых называют «наши парни», и к тем, кто хочет следить за новостями спорта. Адресат – Российский футбольный союз – наверняка уже прочёл послание из своих окон.

Рядом с текстом расположен QR-код, который ведёт на страницу нового приложения Championat.com. Поэтому душевное обращение к футболистам – это ещё и часть рекламной кампании спортивного портала. Получается, что «парни» – это также и те, кто пока не обновил приложение. Тройной смысл в короткой фразе – по-спортивному лаконично и эффективно.

Приложение уже доступно для скачивания в App Store, Google Play, AppGallery и RuStore.