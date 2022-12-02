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1 час назад

Роналду заменяли во всех матчах группового этапа

Чемпионат.comиещё 3

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выходил во всех матчах группового этапа чемпионата мира. Игрок поучаствовал во встречах с Ганой, Уругваем и Южной Кореей, однако во всех этих противостояниях он был заменён.

Роналду заменяли во всех матчах группового этапа
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В матче с азиатской сборной Криштиану Роналду был заменён на 65-й минуте, в игре с Уругваем он вышел из игры на 82-й минуте, а во встрече с африканской национальной командой он провёл на поле 88 минут.

Напомним, 37-летний португалец находится в статусе свободного агента после того, как его предыдущий клуб, «Манчестер Юнайтед», расторг контракт с ним. В 1/8 финала Португалия сыграет с командой, которая займёт второе место в группе G. Напомним, в группе G выступают национальные команды Бразилии, Швейцарии, Камеруна и Сербии.

ЧМ-2022,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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