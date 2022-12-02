Роналду заменяли во всех матчах группового этапа

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выходил во всех матчах группового этапа чемпионата мира. Игрок поучаствовал во встречах с Ганой, Уругваем и Южной Кореей, однако во всех этих противостояниях он был заменён.

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В матче с азиатской сборной Криштиану Роналду был заменён на 65-й минуте, в игре с Уругваем он вышел из игры на 82-й минуте, а во встрече с африканской национальной командой он провёл на поле 88 минут.