​Сборная Южной Кореи досматривала параллельный матч прямо на поле

В пятницу вечером матчи третьего тура группового этапа чемпионата мира проходили в группе Н. Сборная Южной Кореи в концовке вырвала победу над Португалией, но одного лишь набора трёх очков «азиатским тиграм» было недостаточно. Корейцам было важно, чтобы в параллельном матче Уругвай не забил третий гол Гане. После финального свистка своего матча корейцы выстроились в центре поля поле и досматривали параллельный матч в телефонах.