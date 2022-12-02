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1 час назад

​Сборная Южной Кореи досматривала параллельный матч прямо на поле

Евро-футбол.Руиещё 1

В пятницу вечером матчи третьего тура группового этапа чемпионата мира проходили в группе Н. Сборная Южной Кореи в концовке вырвала победу над Португалией, но одного лишь набора трёх очков «азиатским тиграм» было недостаточно. Корейцам было важно, чтобы в параллельном матче Уругвай не забил третий гол Гане. После финального свистка своего матча корейцы выстроились в центре поля поле и досматривали параллельный матч в телефонах.

​Сборная Южной Кореи досматривала параллельный матч прямо на поле
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

К счастью для сборной Южной Кореи, сборная Ганы не позволила Уругваю забить третий гол. «Азиатские тигры» обошли уругвайцев по общему количеству забитых голов при одинаковой разности (4:4 против 2:2).

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