Южная Корея на последних минутах добыла путевку в плей-офф ЧМ-22

Сборная Южной Кореи на последних минутах матча третьего и заключительного тура группы H на Чемпионате мира по футболу — 2022, который проходит в Катаре, смогла обыграть Португалию и заработать себе путевку в плей-офф ЧМ.

Команды встретились на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Дохе.

Счет в матче открыла Португалия. Уже на пятой минуте первого тайма гол в ворота сборной Южной Кореи отправил полузащитник Рикарду Орта. Но через 22 минуты южнокорейским игрокам удалось сравнять счет. Мяч в ворота португальцев забил нападающий Ким Ен Гван. Казалось, что игра так и завершится ничьей, но в добавочные минуты нападающий Хван Хи Чхан смог вывести свою команду вперед, забив второй гол и тем самым обеспечив Южной Корее выход в плей-офф со второго места турнирной таблицы. Сборная заработала четыре очка.

Также в 1/8 ЧМ-2022 вышел их противник — Португалия. Сборная гарантировала себе выход в плей-офф еще по итогу первых двух матчей группового этапа, в которых заработала шесть очков.

Сегодня, 2 декабря, также встречались сборные Ганы и Уругвая. Матч этих команд, находящихся в группе H, также стартовал в 18:00, но на стадионе «Эль-Джануб» в Эль Вакре.