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1 час назад

Южная Корея на последних минутах добыла путевку в плей-офф ЧМ-22

Елена Прошина

Сборная Южной Кореи на последних минутах матча третьего и заключительного тура группы H на Чемпионате мира по футболу — 2022, который проходит в Катаре, смогла обыграть Португалию и заработать себе путевку в плей-офф ЧМ.

Южная Корея на последних минутах добыла путевку в плей-офф ЧМ-22
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Команды встретились на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Дохе.

Счет в матче открыла Португалия. Уже на пятой минуте первого тайма гол в ворота сборной Южной Кореи отправил полузащитник Рикарду Орта. Но через 22 минуты южнокорейским игрокам удалось сравнять счет. Мяч в ворота португальцев забил нападающий Ким Ен Гван. Казалось, что игра так и завершится ничьей, но в добавочные минуты нападающий Хван Хи Чхан смог вывести свою команду вперед, забив второй гол и тем самым обеспечив Южной Корее выход в плей-офф со второго места турнирной таблицы. Сборная заработала четыре очка.

Также в 1/8 ЧМ-2022 вышел их противник — Португалия. Сборная гарантировала себе выход в плей-офф еще по итогу первых двух матчей группового этапа, в которых заработала шесть очков.

Сегодня, 2 декабря, также встречались сборные Ганы и Уругвая. Матч этих команд, находящихся в группе H, также стартовал в 18:00, но на стадионе «Эль-Джануб» в Эль Вакре.

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Первые голы в игре Ганы и Уругвая тоже произошли уже в первом тайме. На 26-й и 32-й минуте мячи в ворота противника отправил уругвайский полузащитник Джордиан де Арраскаэта. Оба гола ему удалось забить после результативных передач со стороны нападающего Луиса Суареса. Игрокам команды Ганы за всю игру так и не удалось забить ни одного мяча в ворота уругвайцев. Матч завершился со счетом 2:0. Уругваю также удалось набрать четыре очка в групповом этапе. Гана набрала всего одного очко на чемпионате и тоже вылетела с чемпионата.

ЧМ-2022,Луис Суарес,
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