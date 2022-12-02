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58 минут назад

Суарес стал вторым самым возрастным ассистентом в истории ЧМ

Евро-футбол.Ру

Форвард и капитан сборной Уругвая Луис Суарес стал вторым самым возрастным ассистентом в истории чемпионатов мира. Фактом делится Opta.

Суарес стал вторым самым возрастным ассистентом в истории ЧМ
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

В сегодняшнем матче против сборной Ганы (2:0) уругваец ассистировал Джорджиану де Арраскаэте перед вторым голом сборной Уругвая. На сегодняшний день Суаресу 35 лет и 312 дней.

В более зрелом возрасте на чемпионате мира делал ассист только бразилец Кафу. Это случилось в 2006 году в Германии и, что любопытно, также в матче против Ганы. На тот момент Кафу было 36 лет и 20 дней.

К сожалению для «селесте», победа не позволила им выйти из группы. По дополнительным показателям уругвайцы уступили сборной Южной Кореи и остались на третьем месте турнирной таблицы квартета Н.

ЧМ-2022,Луис Суарес,
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