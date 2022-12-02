​Сербия и Швейцария огласили составы на очную битву

Если в матче сборных Камеруна и Бразилии не произойдёт сенсации, то именно сборные Сербии и Швейцарии разыграют вторую путёвку в плей-офф чемпионата мира от группы G. При этом швейцарцев устроит ничья, а швейцарцам нужна будет только победа.