Соперник оскорбил Роналду и потребовал побыстрее убраться с поля

«Роналду был расстроен. Игрок сборной Южной Кореи оскорблял его и требовал побыстрее убраться с поля. Пепе даже вмешался в этом моменте. Я хорошо слышал, что говорил кореец. Если посмотрите повтор, вы увидите, что Пепе разбирался с ним из-за этого», - передает слова тренера Record.