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11 минут назад

Сантуш: «Кореец оскорблял Роналду и требовал побыстрее убраться с поля»

Евро-футбол.Ру

Рулевой национальной команды Португалии Фернанду Сантуш высказался о замене нападающего Криштиану Роналду в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2022 против Южной Кореи. 37-летний форвард ушел с поля на 65-й минуте.

Соперник оскорбил Роналду и потребовал побыстрее убраться с поля
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Роналду был расстроен. Игрок сборной Южной Кореи оскорблял его и требовал побыстрее убраться с поля. Пепе даже вмешался в этом моменте. Я хорошо слышал, что говорил кореец. Если посмотрите повтор, вы увидите, что Пепе разбирался с ним из-за этого», - передает слова тренера Record.

Португалия проиграла Южной Корее со счетом 1:2. Несмотря на эту неудачу, пиренейцы с первого места вышли в плей-офф мундиаля.

ЧМ-2022,Фернанду Сантуш,Криштиану Роналду,
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