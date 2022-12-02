Футболисты сборной Уругвая накинулись на арбитров после матча с Ганой

Футболисты сборной Уругвая эмоционально восприняли вылет с чемпионата мира 2022 года. Уругвайцы в заключительном матче группового этапа обыграли команду Ганы со счётом 2:0. Но этого оказалось недостаточно.

В концовке встречи уругвайцы знали, что им для выхода в плей-офф нужно забить третий мяч. На последних минутах сборная Уругвая пошла вперёд большими силами. И уже в компенсированное время Эдинсон Кавани упал в штрафной ганцев после контакта с защитником. Тем не менее, рефери Даниэль Зиберт не стал смотреть видеоповтор.