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25 минут назад

Футболисты сборной Уругвая накинулись на арбитров после матча с Ганой

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Футболисты сборной Уругвая эмоционально восприняли вылет с чемпионата мира 2022 года. Уругвайцы в заключительном матче группового этапа обыграли команду Ганы со счётом 2:0. Но этого оказалось недостаточно.

Футболисты сборной Уругвая накинулись на арбитров после матча с Ганой
Фото: BetassistBetassist

В концовке встречи уругвайцы знали, что им для выхода в плей-офф нужно забить третий мяч. На последних минутах сборная Уругвая пошла вперёд большими силами. И уже в компенсированное время Эдинсон Кавани упал в штрафной ганцев после контакта с защитником. Тем не менее, рефери Даниэль Зиберт не стал смотреть видеоповтор.

После завершения матча уругвайцы подбежали к судье и начали высказывать ему претензии. При этом некоторые футболисты, включая Кавани, начали хватать судью руками. Футболистов с трудом оттянули официальные лица.

ЧМ-2022,Даниэль Зиберт,
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