Гаджиев рассказал, что подвело Германию на чемпионате мира

Российский футбольный тренер Гаджи Гаджиев рассказал, что, по его мнению, подвело сборную Германии на мундиале в Катаре. Немцы, напомним, вчера покинули турнир, так как финишировали третьими в квартете Е и уступили место в плей-офф сборной Испании из-за дополнительных показателей.