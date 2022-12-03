Определился последний участник плей-офф XV ЧМ-2022 в Катаре

Матч 3-го тура группового этапа между сборными Швейцарии и Сербии завершился со счётом 3:2. Онлайн-трансляцию игры вел «Матч ТВ».

Игра прошла на стадионе «974» в Дохе. В этом заключительном поединке группы G команды боролись за второе место. Открыл счёт Джердан Шакири на 20 минуте матча. Быстрая атака Родригеса, грамотная передача Соу и, наконец, уверенный удар Шакири прямо в ближний нижний угол ворот Сербии.

Впрочем, последние быстро сравняли счёт – уже на 26 минуте Сербы зеркально повторили успешный манёвр соперника, и Александар Митрович отправил мяч в дальнюю девятку.

Следующий гол тоже принадлежит авторству сербов – Душан Влахович увеличил отрыв между командами на 36 минуте, но сборная Швейцарии не дала противникам закрепить преимущество. На 44 минуте Брель Эмболо сравнял счёт прямо перед тайм аутом.

Второй тайм прошёл не настолько напряженно, хотя Швейцария забила победный год почти сразу после выхода на поле. Ремо Фройлер отправил мяч в ворота сербов на 48 минуте, после того, как Эмболо грамотно воспользовался ошибкой Павловича. Остаток матча прошёл в частых, но уже не результативных атаках.

А вот матч между сборными Камеруна и Бразилии прошёл куда более спокойно. Игра состоялась на стадионе «Лусаил Айконик», в Лусаиле. К заключительному туру групповой стадии команда Камеруна пришла на третьем месте группы G. Зато Бразилия уже обеспечила себе выход в плей-офф добившись двух побед ранее.

Несмотря на множество опасных моментов у ворот обеих команд, за первый тайм мяч так и не оказался в воротах. Зато сборная Камеруна отличилась нарушениями – за первые 45 минут матча команде выдали целых три жёлтых карточки. Большая часть второго тайма также прошла безрезультатно, пока в самом конце встречи Венсан Абубакар наконец-то не поразил ворота Бразилии, чем принёс своей команде победу.