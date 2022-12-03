ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+8° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
26 минут назад

Главный тренер сборной Португалии: «Поражение - это нормально»

Евро-футбол.Ру

В матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира – 2022 сборная Португалии неожиданно проиграла команде Южной Кореи (1:2). Об этом результате высказался главный тренер пиренейцев Фернанду Сантуш.

Главный тренер сборной Португалии: «Поражение - это нормально»
Фото: ТАССТАСС

«Мы должны были действовать более решительно. Команда испытывала трудности и показала плохую игру в концовке встречи. Соперник контролировал ход матча.

Поражение – это нормально. Оно может случиться на любой стадии турнира. Конечно, мы расстроены, хоть и заняли первое место. Хотели победить, чтобы поднять командный дух», - цитирует тренера Sky Sports.

В 1/8 финала Португалия сыграет против Швейцарии. Матч пройдет 6 декабря.

ЧМ-2022,Фернанду Сантуш,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители