Удивили больше всех: Самедов о предварительных итогах ЧМ-2022

Победа Саудовской Аравии над Аргентиной стала самым неожиданным результатом чемпионата мира по футболу в Катаре. Так считает участник чемпионата мира 2018 года в России Александр Самедов, передает ТАСС.

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«Удивил больше всего матч сборной Аргентины с командой Саудовской Аравии, но в любом случае они исправились, вышли из группы с первого места. Наверное, этот матч удивил всех», - сказал Самедов.

По его мнению, другой сенсацией стало непопадание в 1/8 финала сборных Германии и Бельгии. Европейские команды «как-то неубедительно выступили», а южнокорейцы, австралийцы, африканцы, арабские сборные «смотрелись хорошо».

«Даже сборные Саудовской Аравии и Ирана смотрелись хорошо», - сказал Самедов.

Он добавил, что сенсацией также стал выход марокканцев в 1/8 финала с первого места.

По мнению спортсмена, претендентами на победу в Чемпионате мира-2022 являются сборные Аргентины, Бразилии, Испании.