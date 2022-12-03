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1 час назад

Удивили больше всех: Самедов назвал самый неожиданный результат группового этапа ЧМ-2022

Майк Габриелян

Победа Саудовской Аравии над Аргентиной стала самым неожиданным результатом чемпионата мира по футболу в Катаре. Так считает участник чемпионата мира 2018 года в России Александр Самедов, передает ТАСС.

Удивили больше всех: Самедов о предварительных итогах ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Удивил больше всего матч сборной Аргентины с командой Саудовской Аравии, но в любом случае они исправились, вышли из группы с первого места. Наверное, этот матч удивил всех», - сказал Самедов.

По его мнению, другой сенсацией стало непопадание в 1/8 финала сборных Германии и Бельгии. Европейские команды «как-то неубедительно выступили», а южнокорейцы, австралийцы, африканцы, арабские сборные «смотрелись хорошо».

«Даже сборные Саудовской Аравии и Ирана смотрелись хорошо», - сказал Самедов.

Он добавил, что сенсацией также стал выход марокканцев в 1/8 финала с первого места.

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По мнению спортсмена, претендентами на победу в Чемпионате мира-2022 являются сборные Аргентины, Бразилии, Испании.

Накануне стали известны все пары 1/8 финала ЧМ по футболу в Катаре. В субботу, 3 декабря состоятся матчи Голландия – США и Аргентина – Австралия.

ЧМ-2022,Александр Самедов,
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