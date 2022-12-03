Названа символическая сборная группового этапа ЧМ

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси включен в символическую сборную группового этапа чемпионата мира 2022 по версии портала WhoScored.
В список вошли 11 игроков, наивысший рейтинг получил полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш (8,4). Месси (7,9) в трех матчах группового этапа отметился двумя голами и одной результативной передачей. Форвард португальской команды Криштиану Роналду оказался вне списка.
Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:
вратарь — Войцех Щенсный (Польша, 8,2);
защитники — Ашраф Хакими (Марокко, 7,5), Жан Шарль Кастеллетто (Камерун, 7., 7), Гарри Магуайр (Англия, 7,4), Тео Эрнандес (Франция, 8,0);
полузащитники — Бруну Фернандеш (Португалия, 8,4), Френки де Йонг (Нидерланды, 7,7), Каземиро (Бразилия, 7,9);
нападающие — Килиан Мбаппе (Франция, 7,8), Лионель Месси (Аргентина, 7,9), Антуан Гризманн (Франция, 7,7).
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