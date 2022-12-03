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1 час назад

Месси вошел в символическую сборную группового этапа ЧМ-2022 по версии WhoScored

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Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси включен в символическую сборную группового этапа чемпионата мира 2022 по версии портала WhoScored.

Названа символическая сборная группового этапа ЧМ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В список вошли 11 игроков, наивысший рейтинг получил полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш (8,4). Месси (7,9) в трех матчах группового этапа отметился двумя голами и одной результативной передачей. Форвард португальской команды Криштиану Роналду оказался вне списка.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

вратарь — Войцех Щенсный (Польша, 8,2);

защитники — Ашраф Хакими (Марокко, 7,5), Жан Шарль Кастеллетто (Камерун, 7., 7), Гарри Магуайр (Англия, 7,4), Тео Эрнандес (Франция, 8,0);

полузащитники — Бруну Фернандеш (Португалия, 8,4), Френки де Йонг (Нидерланды, 7,7), Каземиро (Бразилия, 7,9);

нападающие — Килиан Мбаппе (Франция, 7,8), Лионель Месси (Аргентина, 7,9), Антуан Гризманн (Франция, 7,7).

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

ЧМ-2022,Гарри Магуайр,Тео Эрнандес,Ашраф Хакими,Криштиану Роналду,Антуан Гризманн,Лионель Месси,
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