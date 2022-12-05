Бывший нападающий сборной Бразилии и миланского «Интера» Адриано развелся с женой из-за просмотра матчей чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает Globo Extra.

По информации источника, пара рассталась после 24 дней брака. Причиной стал отъезд 40-летнего футболиста к друзьям. Отмечается, что Адриано обещал 25-летней жене Микаэле Меските вернуться на выходные для встречи с семьей, однако вместо этого пропал на два дня для просмотра матча Бразилии со Швейцарией.

Футболист пытался объясниться перед женой, однако она не стала его слушать. Между парой произошла ссора. В результате встреча с семьей была отменена, а супруги отписались друг от друга в социальных сетях.