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1 час назад

Бразильский футболист развелся с женой из-за просмотра чемпионата мира

Lenta.ruиещё 2

Бывший нападающий сборной Бразилии и миланского «Интера» Адриано развелся с женой из-за просмотра матчей чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает Globo Extra.

По информации источника, пара рассталась после 24 дней брака. Причиной стал отъезд 40-летнего футболиста к друзьям. Отмечается, что Адриано обещал 25-летней жене Микаэле Меските вернуться на выходные для встречи с семьей, однако вместо этого пропал на два дня для просмотра матча Бразилии со Швейцарией.

Футболист пытался объясниться перед женой, однако она не стала его слушать. Между парой произошла ссора. В результате встреча с семьей была отменена, а супруги отписались друг от друга в социальных сетях.

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Сборная Бразилии одержала победу над Швейцарией в матче второго круга чемпионата мира со счетом 1:0. Команда с первого места вышла в плей-офф турнира, набрав шесть очков в трех встречах. В 1/8 финала бразильцы сыграют с Южной Кореей. Матч пройдет 5 декабря в 22:00 по московскому времени.

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