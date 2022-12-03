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30 минут назад

Сутормин: на ЧМ-2022 болею за Аргентину

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На мундиале в Катаре достаточно симпатичных команд.

Сутормин: на ЧМ-2022 болею за Аргентину
Фото: «Чемпионат»«Чемпионат»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал проходящий в Катаре чемпионат мира по футболу — 2022.

«Стараюсь следить за турниром. Болею за Аргентину, за Сербию болел. Та же Япония демонстрирует хорошую игру и заслужила место в плей-офф, тем более вышла из группы с первого места.

Не могу сказать, что на турнире меня что-то удивило. В футболе каждая команда может выиграть и проиграть. Вспомним матч Японии с Испанией. За пять минут события могут поменяться. Люди любят футбол за это», — цитирует Сутормина «Спорт-экспресс».

Сутормин в нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах во всех турнирах в составе «Зенита», не отметившись результативными действиями. Всего футболист провёл на поле 643 минуты.

ЧМ-2022,Алексей Сутормин,Зенит,
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