Сутормин: на ЧМ-2022 болею за Аргентину

На мундиале в Катаре достаточно симпатичных команд.
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал проходящий в Катаре чемпионат мира по футболу — 2022.
«Стараюсь следить за турниром. Болею за Аргентину, за Сербию болел. Та же Япония демонстрирует хорошую игру и заслужила место в плей-офф, тем более вышла из группы с первого места.
Не могу сказать, что на турнире меня что-то удивило. В футболе каждая команда может выиграть и проиграть. Вспомним матч Японии с Испанией. За пять минут события могут поменяться. Люди любят футбол за это», — цитирует Сутормина «Спорт-экспресс».
Сутормин в нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах во всех турнирах в составе «Зенита», не отметившись результативными действиями. Всего футболист провёл на поле 643 минуты.