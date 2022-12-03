Сутормин: на ЧМ-2022 болею за Аргентину

Не могу сказать, что на турнире меня что-то удивило. В футболе каждая команда может выиграть и проиграть. Вспомним матч Японии с Испанией. За пять минут события могут поменяться. Люди любят футбол за это», — цитирует Сутормина «Спорт-экспресс».