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1 час назад

Участие Неймара в матче 1/8 финала ЧМ-2022 под вопросом

Майк Габриелян

Врач сборной Бразилии признался, что Неймару предстоит «гонка со временем», чтобы восстановиться перед матчем против Южной Кореи в понедельник. Нападающий еще не начинал тренировки с мячом. Об этом сообщает издание 90min.com.

Неймар может не сыграть в 1/8 финала ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Бразилии лелеют надежду, что Неймар будет готов к матчам плей-офф. Врач команды Родриго Ласмар настроен оптимистично, хотя и признался, что форвард «Пари Сен-Жермен» еще даже не вернулся к тренировкам.

«Что касается Неймара и Алекса Сандро, мы думаем, что у нас есть время, и есть возможность. Мы посмотрим, каким будет их состояние, только завтра они начнут тренироваться с мячом. Важно посмотреть, как они отреагируют на новые упражнения, поэтому в зависимости от этого мы примем решение», - сказал Ласмар журналистам.

Неймар получил травму лодыжки в стартовом матче ЧМ-2022 против команды Сербии. Медики исключили его из оставшихся матчей группового этапа.

Команда Тите финишировала на вершине группы G. При этом в последнем матче бразильцы проиграли 1-0 Камеруну.

Ранее стало известно, что футболисту сборной Уругвая Хосе Марии Хименесу грозит дисквалификация на 15 матчей за удар локтем чиновника ФИФА.

ЧМ-2022,Хосе Мария,
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