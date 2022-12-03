Неймар может не сыграть в 1/8 финала ЧМ-2022

Врач сборной Бразилии признался, что Неймару предстоит «гонка со временем», чтобы восстановиться перед матчем против Южной Кореи в понедельник. Нападающий еще не начинал тренировки с мячом. Об этом сообщает издание 90min.com.
В Бразилии лелеют надежду, что Неймар будет готов к матчам плей-офф. Врач команды Родриго Ласмар настроен оптимистично, хотя и признался, что форвард «Пари Сен-Жермен» еще даже не вернулся к тренировкам.
«Что касается Неймара и Алекса Сандро, мы думаем, что у нас есть время, и есть возможность. Мы посмотрим, каким будет их состояние, только завтра они начнут тренироваться с мячом. Важно посмотреть, как они отреагируют на новые упражнения, поэтому в зависимости от этого мы примем решение», - сказал Ласмар журналистам.
Неймар получил травму лодыжки в стартовом матче ЧМ-2022 против команды Сербии. Медики исключили его из оставшихся матчей группового этапа.
Команда Тите финишировала на вершине группы G. При этом в последнем матче бразильцы проиграли 1-0 Камеруну.
Ранее стало известно, что футболисту сборной Уругвая Хосе Марии Хименесу грозит дисквалификация на 15 матчей за удар локтем чиновника ФИФА.