Неймар может не сыграть в 1/8 финала ЧМ-2022

«Что касается Неймара и Алекса Сандро, мы думаем, что у нас есть время, и есть возможность. Мы посмотрим, каким будет их состояние, только завтра они начнут тренироваться с мячом. Важно посмотреть, как они отреагируют на новые упражнения, поэтому в зависимости от этого мы примем решение», - сказал Ласмар журналистам.