ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+13° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
1 час назад

ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на субботу, 3 декабря

Елена Прошина

В субботу, 3 декабря, стартуют первые игры 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Как сообщает «Чемпионат.com», в первый день плей-офф состоятся сразу две встречи последнего этапа турнира.

ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на субботу, 3 декабря
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В 18:00 мск стартует матч между сборными Нидерландов и США. Голландцы заняли первое место в группе А, обыграв Сенегал и Катар, а также сыграв вничью с Эквадором. Команда Соединенных Штатов записала в свой актив ничьи с Англией и Уэльсом, одержав победу только над национальной командой Ирана. Игру можно будет увидеть на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе.

Неймар может не сыграть в 1/8 финала ЧМ-2022

В 22:00 мск начнется встреча между Аргентиной и Австралией. Первая команда стала первой в группе С — на ее счету победа над Польшей, Мексикой и сенсационное поражение от Саудовской Аравии. Австралийцы окончили групповой на втором месте в группе D — на их счету поражение от Франции, а также победа над Тунисом и Данией. Матч пройдет на «Ахмед бин Али» в Аль-Райане.

Напомним, что чемпионат мира 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Российскую сборную сняли с соревнований после начала спецоперации на Украине.

ЧМ-2022,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители