ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на субботу, 3 декабря

В субботу, 3 декабря, стартуют первые игры 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Как сообщает «Чемпионат.com», в первый день плей-офф состоятся сразу две встречи последнего этапа турнира.

В 18:00 мск стартует матч между сборными Нидерландов и США. Голландцы заняли первое место в группе А, обыграв Сенегал и Катар, а также сыграв вничью с Эквадором. Команда Соединенных Штатов записала в свой актив ничьи с Англией и Уэльсом, одержав победу только над национальной командой Ирана. Игру можно будет увидеть на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе.

В 22:00 мск начнется встреча между Аргентиной и Австралией. Первая команда стала первой в группе С — на ее счету победа над Польшей, Мексикой и сенсационное поражение от Саудовской Аравии. Австралийцы окончили групповой на втором месте в группе D — на их счету поражение от Франции, а также победа над Тунисом и Данией. Матч пройдет на «Ахмед бин Али» в Аль-Райане.