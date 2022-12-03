Депай забил первый гол в плей-офф ЧМ-2022

На чемпионате мира 2022 года стартовали матчи на вылет. Сборные Нидерландов и США первыми вышли на поле, и на 10-й минуте европейская команда повела.

Коллектив Луи ван Галя играл вторым номером и в быстрой атаке нашел свой шанс. Дензел Дюмфрис открылся на правом фланге и от угла штрафной сыграл поперек поля «во вторую линию», набежавший Мемфис Депай метров с 15 хладнокровно отправил мяч в левый нижний угол ворот.