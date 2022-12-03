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59 минут назад

Нидерланды обыграли США в 1/8 финала ЧМ-2022

Майк Габриелян

Состоялся первый матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу в Катаре. Сборная Нидерландов переиграла команду США со счетом 3:1. Текстовую трансляцию поединка вел «Чемпионат».

Нидерланды обыграли США в 1/8 финала ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В начале первого тайма сборная США активно играла на половине голландцев, но практически не доставила проблем их обороне.

Зато у голландцев удалась первая же контратака. На 10-й минуте Думфрис получил передачу у края и прострелил в штрафную. Набежавший Депай в касание низом пробил в угол и открыл счет.

Второй мяч был забит в добавленное к первому тайму время. На 46-й минуте Дензел Думфрис с правого фланга направил мяч низом к 11-метровой отметке. Американские защитники не поспели за рывком Блинда, который с ходу поразил цель.

Вторую половину американцы начали веселее. На 59-й минуте Пулишич подал в штрафную, далее прошла скидка Маккенни во вратарскую, но Риму не удалось протолкнуть мяч мимо Нопперта..

На 67-й минуте американцы провели двойную замену. Вместо Веа и Маккенни вышли Райт и Ааронсон.

На 75-й минуте сборная США упустила шанс отыграть один мяч. После ошибки голландцев Райт перехватил мяч, ворвался в штрафную, обыграл вратаря и пробил в ближний угол. Однако мяч отбил подоспевший защитник.

Уже через минуту американцы все-таки сократили разрыв в счете. Пулишич справа прострелил к вратарской, где Райт сыграл на опережение. В итоге мяч влетел в дальний угол ворот голландской сборной.

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На 81-й минуте надежды США разрушил Думфрис, точно пробивший с лета после навеса Блинда с левого фланга. Счет 3:1.

Теперь сборная Нидерландов сыграет в 1/4 финала с победителем пары Аргентина - Австралия.

Ранее в интернете появился ролик, где мяч после удара капитана сборной США приземляется на территории Белого дома. Его ловит президент Байден.

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