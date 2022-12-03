Месси обошел Марадону по количеству забитых мячей на ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в субботу забил девятый гол на чемпионатах мира и обошел в списке лучших бомбардиров мировых первенств Диего Марадону.

Месси открыл счет на 35-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре против команды Австралии, который проходит на арене "Ахмед бин Али" в Эр-Райяне. Теперь на счету нападающего девять забитых мячей на мировых первенствах, что позволило ему обойти бывшего форварда национальной команды Диего Марадону. Лидером сборной Аргентины по голам на чемпионатах мира является Габриэль Батистута (10). Также Месси впервые в карьере забил в плей-офф мировых первенств.

35-летний Месси проводит свой 1 000-й матч в профессиональной карьере. Нападающий сыграл 778 матчей за испанскую "Барселону", 53 - за французский ПСЖ и 169 - за сборную Аргентины.

Летом 2021 года Месси перешел в ПСЖ, в составе которого стал чемпионом Франции. До этого футболист с 2003 года выступал за "Барселону", вместе с ней нападающий десять раз стал чемпионом Испании, по семь раз - победителем Суперкубка Испании и кубка страны, четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА и еще три раза - в клубном чемпионате мира. В 2021 году Месси в рекордный седьмой раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.