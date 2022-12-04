ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+6° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
28 минут назад

Аршавин назвал сборную, которая удивила его больше остальных на ЧМ-2022

Betassist

Экс-игрок лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал сборную, которая больше остальных удивила его на чемпионате мира в Катаре.

Аршавин назвал сборную, которая удивила его больше остальных на ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наверное, выделю Марокко. Они уверенно вышли в плей-офф, да и пропустили всего один гол.

Япония или Южная Корея? Естественно, это сборные-сюрпризы. «Самураи» вообще обыграли двух фаворитов. Это говорит о том, что футбол в Азии жив», – приводит слова Аршавина Metaratings.ru.

Напомним, в Катаре сразу три азиатские команды сумели преодолеть групповой этап. Теперь в 1/8 финала Южная Корея сыграет с Бразилией, японцы встретятся с хорватами. Накануне Австралия уступила Аргентине со счётом 1:2.

Чемпионат мира завершится 18 декабря. Действующим чемпионом мира является Франция.

ЧМ-2022,Футбол,Андрей Аршавин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители