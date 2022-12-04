Аршавин назвал сборную, которая удивила его больше остальных на ЧМ-2022

Экс-игрок лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал сборную, которая больше остальных удивила его на чемпионате мира в Катаре.
«Наверное, выделю Марокко. Они уверенно вышли в плей-офф, да и пропустили всего один гол.
Япония или Южная Корея? Естественно, это сборные-сюрпризы. «Самураи» вообще обыграли двух фаворитов. Это говорит о том, что футбол в Азии жив», – приводит слова Аршавина Metaratings.ru.
Напомним, в Катаре сразу три азиатские команды сумели преодолеть групповой этап. Теперь в 1/8 финала Южная Корея сыграет с Бразилией, японцы встретятся с хорватами. Накануне Австралия уступила Аргентине со счётом 1:2.
Чемпионат мира завершится 18 декабря. Действующим чемпионом мира является Франция.