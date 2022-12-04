Ондуа рассказал, как ему угрожали из-за бутс с флагом России на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа в интервью «Матч ТВ» признался, что пережил ряд неприятных моментов во время ЧМ 2022, а также отметил огромную поддержку из России.
Ондуа выступал на чемпионате мира в бутсах с изображением камерунского и российского флага.
— У тебя прирост в соцсетях, в Telegram. Почувствовал себя звездой?
— Я почувствовал, что за мной следит больше русский народ. Были очень тяжелые моменты. Например, после того как весь мир увидел мои бутсы с флагом России. Люди говорили плохие слова. Угрожали.
— Прямо пишут в директ с угрозами?
— Да. Но многие люди из России поддерживали. Честно, не ожидал, что будет такая поддержка. Мне искренне очень приятно! Эта поддержка мне помогла.
Я играю в этих бутсах много лет и решил, что я должен идти к своим целям, а традиции нельзя менять даже на чемпионате мира.
Есть родина: в Камеруне я родился, а в России я открыл глаза и стал таким, какой я есть сегодня. Все благодаря им [этим странам]. И каждый божий день я буду открыто об этом говорить.
Может, кому то это не нравится, но надо быть всегда откровенным. И всегда быть благодарным. Меня так воспитали, я не могу это изменить. Это нормальные вещи.
По всей России, из стран СНГ, мне писали, звонили, отправляли видео и обращения с посылом «Не падай духом, оставайся таким, какой ты есть». Весь этот чемпионат был тяжелым: с первого моего появления на поле в этих бутсах и до сегодняшнего дня.
В какой то момент моя мама увидела все, что пишут в СМИ. Ей стало больно, что люди меня не знают и говорят про меня такие вещи. Это же было везде — по всему миру.
— По поводу тех, кто тебе угрожает — эти сообщения шлют какие то боты или же реальные люди?
— Они разные. Мне в это просто не верится. Разве я что то плохое сделал? Что то плохое сказал? Я просто пришел играть в футбол в своих бутсах, в которых играю уже много лет. Мой спонсор мне их делает. Люди знают, что я много лет так и играю.
— Со спонсором не было проблем?
— Нет. Потому что они знают, что мои бутсы всегда были такими. Пусть эти люди [которые пишут и угрожают] посмотрят на то, какими мои бутсы были раньше. Всегда было так [Россия и Камерун]! А раньше — вообще был только флаг России. Но они все не в курсе. Вы просто посмотрите мои соцсети — всё это есть там, спокойно увидите.
Ондуа имеет российское гражданство и является воспитанником «Локомотива». Сборная Камеруна набрала четыре очка, заняла третье место в квартете и не смогла выйти в плей офф. Победителем группы G стала команда Бразилии (6 очков).
Полную версию интервью с Ондуа читайте сегодня на сайте «Матч ТВ».