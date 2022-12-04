Ондуа рассказал, как ему угрожали из-за бутс с флагом России на ЧМ-2022

— Нет. Потому что они знают, что мои бутсы всегда были такими. Пусть эти люди [которые пишут и угрожают] посмотрят на то, какими мои бутсы были раньше. Всегда было так [Россия и Камерун]! А раньше — вообще был только флаг России. Но они все не в курсе. Вы просто посмотрите мои соцсети — всё это есть там, спокойно увидите.