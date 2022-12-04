ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на воскресенье, 4 декабря

В воскресенье, 4 декабря, пройдут две игры 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Расписание соревнований приводит «Чемпионат.com».

В 18:00 мск стартует матч между сборными Франции и Польши. Французская команда вышла в плей-офф с первого места группы D. В ее активе победы над Австралией и Данией, а также поражение Тунису. Польша обеспечила себе второе место в группе C победой над сборной Саудовской Аравии, ничьей с Мексикой и поражением от Аргентины — опередить мексиканцев ей помогла разница в мячах. Игра пройдет на арене «Эль-Тумама» в Дохе.

В 22:00 мск начнется встреча между национальными командами Англии и Сенегала. Первая заняла лидирующее место в группе B — англичанам удалось одолеть Уэльс, Иран и сыграть вничью с США. Сборная Сенегала закончила групповой этап на втором месте — в активе поражение от Нидерландов, а также победа над Катаром и Эквадором. Матч состоится на арене «Аль-Байт» в городе Эль-Хаур.