Представитель сборной Германии оскорбил россиянку на ЧМ-2022

Сотрудник технического персонала сборной Германии по футболу оскорбил россиянку, работающую в оргкомитете чемпионата мира по футболу в Катаре, из-за ее национальности, сообщает «Спорт-Экспресс».

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По информации издания, после матча группового этапа между командами Германии и Испании сотрудница оргкомитета попросила бундестим подождать, пока прилегающую территорию освободят от зрителей для положенной по регламенту встречи представителей сборной со своими родными.

Этот ответ не устроил кого-то из сотрудников технического персонала немецкой сборной, и он спросил: «А вы откуда?» После ответа: «Из России» последовали слова: «Тогда все ясно» и нелицеприятная фраза в адрес россиянки.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, в том числе в квалификации к чемпионату мира — 2022.

Осенью стало известно, что российская команда не будет принимать участие в жеребьевке чемпионата Европы 2024 года, а следовательно, пропустит и предстоящий турнир в Германии.

Ранее российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович одержал победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night (on ESPN 42). Его соперником был Тай Туиваса, представляющий Австралию.