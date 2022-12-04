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Представитель сборной Германии оскорбил российскую сотрудницу оргкомитета ЧМ в Катаре

Газета.Ru

Сотрудник технического персонала сборной Германии по футболу оскорбил россиянку, работающую в оргкомитете чемпионата мира по футболу в Катаре, из-за ее национальности, сообщает «Спорт-Экспресс».

Представитель сборной Германии оскорбил россиянку на ЧМ-2022
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По информации издания, после матча группового этапа между командами Германии и Испании сотрудница оргкомитета попросила бундестим подождать, пока прилегающую территорию освободят от зрителей для положенной по регламенту встречи представителей сборной со своими родными.

Этот ответ не устроил кого-то из сотрудников технического персонала немецкой сборной, и он спросил: «А вы откуда?» После ответа: «Из России» последовали слова: «Тогда все ясно» и нелицеприятная фраза в адрес россиянки.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, в том числе в квалификации к чемпионату мира — 2022.

Осенью стало известно, что российская команда не будет принимать участие в жеребьевке чемпионата Европы 2024 года, а следовательно, пропустит и предстоящий турнир в Германии.

Ранее российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович одержал победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night (on ESPN 42). Его соперником был Тай Туиваса, представляющий Австралию.

Поединок, который должен был длиться три раунда по пять минут, завершился уже в первом раунде. Бойцы провели в октагоне всего 55 секунд, после чего российский боец нокаутировал своего оппонента.

ЧМ-2022,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
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