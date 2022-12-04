ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+3° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
39 минут назад

Венгер объяснил, почему Франция и Англия являются главными фаворитами ЧМ-2022

Евро-футбол.Ру

Экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос, какие сборные он считает фаворитами чемпионата мира – 2022.

Венгер объяснил, почему Франция и Англия являются фаворитами ЧМ-2022
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По мнению тренера, команды с хорошими вингерами и крайними защитниками являются главными фаворитами на победу, у Франции и Англии такие футболисты имеются, поэтому они будут претендовать на титул.

73-летний специалист также рассказал, кто его удивил на текущем турнире.

«Для меня неожиданностью стала игра сборной Марокко, очень хочется увидеть их предстоящее противостояние с испанцами», — цитирует Венгера Mundo Deportivo.

Матч 1/8 финала чемпионата мира Марокко – Испания состоится 6 декабря в 18:00 по мск.

ЧМ-2022,Арсен Венгер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители