Венгер объяснил, почему Франция и Англия являются фаворитами ЧМ-2022

Экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос, какие сборные он считает фаворитами чемпионата мира – 2022.

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По мнению тренера, команды с хорошими вингерами и крайними защитниками являются главными фаворитами на победу, у Франции и Англии такие футболисты имеются, поэтому они будут претендовать на титул.

73-летний специалист также рассказал, кто его удивил на текущем турнире.

«Для меня неожиданностью стала игра сборной Марокко, очень хочется увидеть их предстоящее противостояние с испанцами», — цитирует Венгера Mundo Deportivo.