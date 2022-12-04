​Неймар готов сыграть с Южной Кореей

Хорошие новости для поклонников национальной сборной Бразилии. Звёздный нападающий «селесао» Неймар восстановился после травмы голеностопа и готов сыграть против Южной Кореи в матче 1/8 финала чемпионата мира. Информацию на пресс-конференции подтвердил главный тренер бразильской команды Тите. При этом специалист не знает, сможет ли Неймар выйти на поле с первых минут.