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19 минут назад

​Неймар готов сыграть с Южной Кореей, Тите подтвердил

Евро-футбол.Руиещё 1

Хорошие новости для поклонников национальной сборной Бразилии. Звёздный нападающий «селесао» Неймар восстановился после травмы голеностопа и готов сыграть против Южной Кореи в матче 1/8 финала чемпионата мира. Информацию на пресс-конференции подтвердил главный тренер бразильской команды Тите. При этом специалист не знает, сможет ли Неймар выйти на поле с первых минут.

​Неймар готов сыграть с Южной Кореей
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Матч между сборными Бразилии и Южной Кореи стартует 5 декабря в 22:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию матча в текстовом формате.

Отметим, что победитель дуэли Бразилия – Южная Корея в четвертьфинале чемпионата мира сыграет с Японией или с Хорватией.

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