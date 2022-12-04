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17 минут назад

Футболист сборной Швейцарии Аканджи рассказал, в чем ЧМ в Катаре лучше, чем в России

Газета.Ru

Защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи сравнил чемпионаты мира по футболу в России и в Катаре. Его слова передает «Чемпионат».

Футболист сборной Швейцарии рассказал, в чем ЧМ в Катаре лучше, чем в России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«У нас отличная база, отличное поле, все близко. В России было по-другому, нам приходилось много летать. В этом плане чемпионат мира в Катаре лучше. Но я наслаждался временем в России, кайфовал от своего первого ЧМ. Надеюсь, здесь тоже будет круто по итоговому результату», — сказал Аканджи.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир, в котором принимают участие 32 лучших сборных планеты, проходит на восьми аренах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

ЧМ-2022,Мануэль Аканджи,
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