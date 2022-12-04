Футболист сборной Швейцарии рассказал, в чем ЧМ в Катаре лучше, чем в России

«У нас отличная база, отличное поле, все близко. В России было по-другому, нам приходилось много летать. В этом плане чемпионат мира в Катаре лучше. Но я наслаждался временем в России, кайфовал от своего первого ЧМ. Надеюсь, здесь тоже будет круто по итоговому результату», — сказал Аканджи.