Футболист сборной Швейцарии рассказал, в чем ЧМ в Катаре лучше, чем в России

Защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи сравнил чемпионаты мира по футболу в России и в Катаре. Его слова передает «Чемпионат».
«У нас отличная база, отличное поле, все близко. В России было по-другому, нам приходилось много летать. В этом плане чемпионат мира в Катаре лучше. Но я наслаждался временем в России, кайфовал от своего первого ЧМ. Надеюсь, здесь тоже будет круто по итоговому результату», — сказал Аканджи.
Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир, в котором принимают участие 32 лучших сборных планеты, проходит на восьми аренах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».