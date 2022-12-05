Защитник сборной посоветовал Испании бояться перед 1/8 финала ЧМ-2022

Поединок состоится 6 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени. Победитель противостояния сыграет в четвертьфинале мундиаля со сборной, которая выйдет победительницей из матча Португалии и Швейцарии.

«Футболисты Марокко делают свою работу. Мы заняли первое место в группе, думаю, что уже заслужили немного уважения. Уверен, что Испания это понимает и они должны нас немного бояться. Правда, они должны бояться нас», — заявил Хакими.

В группе F сборная Марокко сенсационно обыграла Бельгию, а также одержала победу над Канадой и сыграла вничью с Хорватией. Это позволило команде выйти в плей-офф чемпионата мира с первого места. Сборная Испании в своем первом матче на мундиале разгромила Коста-Рику, а следом сыграла вничью с Германией и проиграла Японии. В плей-офф испанцы вышли со второго места.