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1 час назад

​Жена Месси гуляла около стадиона перед матчем Аргентины

Евро-футбол.Ру

В субботу вечером на чемпионате мира проходил матч 1/8 финала между сборными Аргентины и Австралии. Перед игрой супруга звёздного форварда «альбиселесте» Лионеля Месси спокойно гуляла около стадиона. Соответствующее видео показал телеграм-канал K/On/Off.

​Жена Месси гуляла около стадиона перед матчем Аргентины
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

На видео видно, как Антонелла Рокуццо спокойно прогуливается рядом со стадионом и делает селфи с желающими.

Напомним, что сборная Аргентины обыграла Австралию со счётом 2:1 благодаря голам Лионеля Месси и Хулиана Альвареса. Теперь аргентинская команда будет готовиться к четвертьфиналу мундиаля против Нидерландов, который пройдёт 9 декабря.

ЧМ-2022,Антонелла Рокуццо,Лионель Месси,
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