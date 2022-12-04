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27 минут назад

Стало известно будущее травмированного Неймара на чемпионате мира

Lenta.ruиещё 1

Тренер сборной Бразилии по футболу Тите рассказал о будущем нападающего Неймара на чемпионате мира-2022 в Катаре. Об этом стало известно Associated Press.

Стало известно будущее травмированного Неймара на чемпионате мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Специалист заявил о готовности вернуть восстанавливающегося после травмы Неймара в основу сборной на матч 1/8 финала против команды Южной Кореи, который пройдет 5 декабря. «Он будет тренироваться сегодня [4 декабря], и если он будет хорошо тренироваться, то будет играть», — подчеркнул Тите.

29 ноября форвард сборной Бразилии Винисиус Жуниор рассказал, что Неймар подхватил вирусную инфекцию на чемпионате мира. «Он немного не в форме. Не только из-за травмы ноги, но и из-за небольшого жара, но надеюсь, что он поправится как можно скорее», — пояснил футболист.

24 ноября Неймар досрочно покинул поле в матче против Сербии (2:0) из-за растяжения лодыжки. Соперники сфолили на нем девять раз — это самый высокий показатель за весь мундиаль.

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